Serie A, Premier League, Atalanta e tennis: le ultimissime

Genoa e Udinese si affrontano al Ferraris nell'incontro valido per la 31ª giornata di campionato.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Miretti, Malinovskyi, Zanoli; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

UDINESE (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Payero, Karlstrom, Ekkelenkamp; Bravo, Lucca: Allenatore: Runjaic.

Chelsea-Tottenham è stato un derby vibrante. Poco prima dell'intervallo del match, valido per la trentesima giornata di Premier League, si è scatenata una rissa dopo che Cristian Romero ha spinto a terra Levi Colwill. Gli animi si sono esacerbati quando Colwill è entrato duramente su Micky van de Ven. L'arbitro Pawson ha fischiato fallo, ma Romero è passato all'azione lanciandosi su Colwill e scaraventandolo a terra.

"Atalanta. Una vita da Dea": presentato il docufilm. Il lungometraggio sul club nerazzurro, nelle sale dal 14 al 20 aprile, è stato proiettato in anteprima a Bergamo. Una Vita da Dea è diretto e scritto da Beppe Manzi e Massimo Vavassori. La distribuzione commerciale è affidata a Rai Com e in Italia il film arriverà al cinema distribuito da Nexo Studios.

Giornata di ottavi di finale all'Atp 250 di Marrakech, torneo che apre la stagione della terra rossa e che vede in campo due azzurri: Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. L'italo-argentino vince contro Hugo Gaston 2-1. Eliminato il torinese contro Kopriva.