Chelsea-Tottenham , derby valido per la trentesima giornata di Premier League , è finito 1-0 . Terza vittoria nelle ultime quattro partite per i Blues di Enzo Maresca , che salgono a quota 52 punti scalzando il Manchester City dal quarto posto in classifica ; seconda sconfitta di fila per gli Spurs di Ange Postecoglou , che falliscono l'aggancio al Manchester United , tredicesimo.

Parata strepitosa di Vicario su Sancho e gol decisivo di Enzo Fernández: Chelsea-Tottenham 1-0

Allo Stamford Bridge non sono mancate le emozioni. Nel primo tempo da segnalare una grandissima parata di Vicario su Sancho, al 45', prima che s'innescasse una rissa sedata, tra gli altri, dallo stesso portiere della Nazionale, che ha portato via, fisicamente, il compagno di squadra Cristian Romero. Proprio lui aveva innescato il parapiglia spingendo Colwill a terra dopo un fallo su van de Ven. Vibrante la ripresa. Fernandez ha sbloccato la partita al 50' con un colpo di testa da distanza ravvicinata su assist di Palmer. Sei minuti più tardi, dopo un lunghissimo check, è stato annullato un gol a Caicedo dal Var per fuorigioco. Al 70' lo stesso Var non ha convalidato la rete del possibile 1-1 di Sarr, per gioco falloso. Una doppia interruzione che ha comportato dodici minuti di recupero. Gara spigolosa, l'arbitro Pawson non ha lesinato cartellini gialli. Al triplice fischio finale festa Chelsea: battuto il Tottenham 1-0.