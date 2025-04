Napoli, Neuer, Sassuolo e Nba: le ultimissime

Questa sera al Maradona si chiude la 32esima giornata di A. Napoli con tre assenze importanti: gli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, oltre all'infortunato Buongiorno. Mazzocchi, Gilmour e Juan Jesus prenderanno il loro posto. In avanti Neres è in vantaggio su Raspadori. Empoli con Sebastiano Esposito e Fazzini alle spalle di Colombo.

Manuel Neuer non ce la fa. Il portiere del Bayern Monaco, secondo quanto riportato dalla Bild, salterà anche la gara di ritorno con l'Inter di Simone Inzaghi, in programma mercoledì 16 aprile alle ore 21. L'estremo difensore tedesco, nonché capitano dei bavaresi, non ha superato il problema al polpaccio.

Il Sassuolo torna in Serie A. I neroverdi hanno ottenuto la promozione dalla Serie B con cinque giornate d'anticipo, in virtù del pareggio dello Spezia a Mantova. All'indomani del trionfo, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport: "Essere tornati in A è una grande soddisfazione. Il primo pensiero è andato al patron Squinzi e alla moglie Adriana. Promozione ottenuta dopo un campionato straordinario”.

L'ultima giornata della regular season dell'Nba non metteva granché in palio per Detroit che, già certo di un posto nei play-off, cede nella notte italiana dopo un overtime ai Milwaukee Bucks, vincenti per 140-133 con 43 punti di un immarcabile Connaughton, top-scorer dell'incontro, e 22 di Kuzma. Tra gli ospiti, 23 punti di Beasley e una prova più confortante di Simone Fontecchio: la 29enne ala piccola pescarese dei Pistons mette a referto 15 punti, 3 rimbalzi e 2 assist in 20 minuti di gioco.