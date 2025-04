Lazio, Fiorentina, Hummels e Serie B: le ultimissime

Si ferma ai quarti di finale l'avventura in Europa League della Lazio. Tra tutti, chi ha vissuto in maniera particolarmente negativa l'esito della sfida è stato Matteo Guendouzi. Il centrocampista è uscito dal campo furioso con squadra e staff. "Dobbiamo tirare fuori gli attributi!". Questo, come riportato da Sky Sport, è quanto urlato da Guendouzi, furioso con i suoi compagni di squadra e con lo staff, mentre rientrava negli spogliatoi. Non solo, il centrocampista francese avrebbe quindi urlato contro Del Rosso, vice allenatore, e Baroni. L'allenatore si sarebbe quindi messo in mezzo proprio per separarli. Dopo di ciò, il calciatore avrebbe sfogato la sua rabbia anche nei suoi confronti.

La Fiorentina è a due partite dalla terza finale consecutiva di Conference League e in semifinale incontrerà il Betis. Betis-Fiorentina andrà in scena giovedì 1 maggio, alle ore 21, allo stadio Benito Villamarin di Siviglia, a una settimana dal ritorno in programma al "Franchi" di Firenze l'8 maggio.

Mats Hummels, che pochi giorni fa ha annunciato il ritiro a fine stagione, è tornato a parlare di Ivan Juric, allenatore con cui non ha di certo avuto un ottimo feeling durante la sua parentesi a Roma. “Con Ivan Juric è cominciata una situazione modesta, sia in termini di partite che di contenuti di allenamento. La sua interpretazione del calcio la rispetto. Ma non so quanto si possa essere lontani da ciò che mi piace e da ciò che mi rende forte”.

L'Assemblea di Lega Serie B ha approvato le date di inizio e fine campionato 2025-26: si partirà con il consueto anticipo venerdì 22 agosto e si chiuderà nel week-end dell'8-10 maggio 2026.