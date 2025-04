Inter, Roma, Lazio e Napoli: le ultimissime

Brutta tegola in casa Inter, dove si è fermato Marcus Thuram. L'attaccante francese si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali, che hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. Una brutta notizia per Simone Inzaghi, che perde Thuram per i prossimi e decisivi impegni in vista del finale di stagione.

Il giorno dopo il bagno d'amore dei romanisti al Tre Fontane, Claudio Ranieri torna a parlare a Trigoria alla vigilia di Roma-Verona. E lo fa senza filtri. A precisa domanda su una possibile qualificazione in Champions (distante cinque punti), Ranieri prima sorride, poi chiede al giornalista: "Lei scommetterebbe un euro? Lo vuole perdere... Siamo onesti, se ci arriviamo è perché le altre sbragano (tesuale, ndr), siamo seri con i nostri tifosi.”

"La partita di ieri ha lasciato un segno profondo. Il risultato non ha premiato la nostra prestazione, ma ciò che è emerso sul campo e sugli spalti va oltre ogni risultato". Inizia così il lungo messaggio che la Lazio ha voluto mandare ai tifosi all'indomani dell'eliminazione in Europa League ai calci di rigore con il Bodo. Il club biancoceleste, così come accaduto dopo il derby, ha voluto ringraziare tutti i tifosi presenti allo stadio Olimpico, e i calciatori, che sul campo hanno lottato per 120'. "I nostri giocatori hanno lottato con coraggio, determinazione e cuore, affrontando ogni sfida con spirito indomito. Hanno dimostrato di essere una squadra unita, pronta a dare tutto per questi colori".

Conte, nella conferenza stampa alla vigilia della prossima sfida, ha parlato delle sue prime dichiarazioni e dello stato attuale del club: "Sono state dette tante cose a inizio d'anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi che Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare".