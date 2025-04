Serie A, Napoli, F1 e Giulio Drago: le ultimissime

Il Como si impone 3-0 al Via del Mare contro il Lecce, che resta così a soli due punti dalla zona retrocessione in attesa di Empoli-Venezia. Nel primo tempo il Como parte subito forte con uno schema su punizione in cui Nico Paz arriva al tiro: Falcone toglie il pallone dall'incrocio dei pali salvando in calcio d'angolo. La risposta del Lecce è immediata con il gol di Krstovic, che però viene annullato per posizione irregolare dell'attaccante montenegrino.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto a Radio CRC al programma "A pranzo con Chiarello" per fare gli auguri di Pasqua a tutto l'ambiente e non solo: "Vi assicuro senza alcun dubbio che ci divertiremo molto. Promessa? No, è una realtà. Lo abbiamo fatto per 20 anni, abbiamo avuto solo un'annata in cui non ci siamo riusciti, ma ho sempre promesso che ne parleremo”.

È tutto pronto per la sessione di qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita, sul circuito cittadino di Gedda. La sessione di qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita potrà essere seguita in diretta tv su su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K ma anche in diretta streaming su SkyGo e su NOW.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giulio Drago, celebre ex portiere dell'Empoli, che si è spento all'età di 62 anni all'Ospedale San Giuseppe di Empoli dove era ricoverato. Il suo esordio tra i professionisti arrivò nella Cremonese nel 1983 dove, seppur giovanissimo, si impose e fu decisivo per la promozione, difendendo la la porta grigiorossa in 37 incontri su 38 subendo solo 27 reti e tenendo la porta inviolata in 15 occasioni.