Retroscena Conte, i motivi dello sfogo in conferenza: dal mercato a Neres

La partita contro il Monza in programma oggi alle 18 all’U-Power Stadium mette in palio l’aggancio all’ Inter in testa alla classifica. Una posta altissima, un momento topico della corsa scudetto . Eppure, l’obiettivo diventa inevitabilmente quasi sfocato quando l’attenzione della vigilia si sposta su altro: un’analisi sospesa tra recente passato, presente e un futuro tutto da scrivere che innesca dubbi sulla solidità della realtà e la certezza del domani, rinnovando la necessità di investimenti mirati e importanti quanto quelli dell’estate 2024 per affrontare il ritorno in Champions. Tra mercato e magari anche il centro sportivo, tema già affrontato in passato. Antonio Conte ha appena dovuto fare i conti con l’infortunio di Neres - comunicato poi nel tardo pomeriggio - e non può certo avere l’umore alle stelle quando comincia la conferenza post allenamento. Il Napoli, però, è la stessa squadra in lotta per lo scudetto che lui stesso aveva lanciato e caricato prima della sfida con l’Empoli, raccontando di «una bella pressione guadagnata» dai suoi splendidi ragazzi. Sono trascorsi appena cinque giorni e quattro dalla cena di gruppo piena di sorrisi e canzoni, ma il clima è totalmente diverso . «Ho detto tante cose a inizio anno: alcune posso confermarle, altre non posso. No, non rinnego nessuno, però poi ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare e di mantenere tutto quello che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di Kvaratskhelia: avevo detto che il Napoli non doveva essere una squadra di passaggio, quindi non vorrei passare per bugiardo o per qualcuno che dice delle cose che alla fine vengono disattese. È inevitabile che durante questi otto mesi, in questo percorso mio a Napoli, ho capito che tante cose non si posso fare». A cosa si riferisce? «Ho già risposto, parliamo della partita». Questa volta non è questione di pressione, piuttosto di temperatura: cala il gelo. E s’avverte fino a Capri , dove De Laurentiis sta trascorrendo qualche giorno di relax in occasione di Pasqua.

L'infortunio di Neres che complica tutto

L’infortunio di Neres, dopo quelli di Buongiorno e Juan Jesus, complica la rincorsa sull’Inter a sei giornate dal gong, ma gli esami non sono stati ancora effettuati e l’entità, magari, potrebbe anche essere lieve. E poi, dicevamo, oggi è un giorno davvero importante: battendo il Monza, ultimo in classifica con 15 punti e reduce da 10 sconfitte nelle ultime dodici partite (più due pareggi), il Napoli aggancerebbe l’Inter in testa alla classifica, per il momento a +3 e atteso domani dalla sfida con il Bologna al Dall’Ara. La pressione, bella o brutta che sia, sarebbe questa volta su Inzaghi dopo tre turni toccati a Conte. Il Monza, tra l’altro, ha vinto soltanto due volte in questa stagione, una fuori e una in casa (l’ultima, il 13 gennaio).

Napoli, obiettivo vittoria in trasferta

Il Napoli, invece, non vince in trasferta dal 18 gennaio a Bergamo con l’Atalanta, 91 giorni oggi: «Vogliamo ritrovare la vittoria anche lontano dal Maradona, ma se siamo secondi a tre punti dall’Inter significa che abbiamo una buonissima regolarità». All’UPower sono attesi oltre cinquemila tifosi, nonostante il divieto ai residenti in Campania. «Loro devono continuare a sognare». Il tema è lo scudetto, sia chiaro. «Prima di tutto c’è da conquistare il piazzamento in Champions, traguardo prestigioso e non preventivabile a inizio anno, ma siamo lì e dobbiamo continuare ad alimentare questo sogno con tutte le forze. Siamo i primi a volerlo fare per i nostri tifosi: lo meritano. Non è stato facile e non sarà facile, ci saranno altri ostacoli da superare come abbiamo fatto fi nora: senza aggrapparci a nessun alibi e facendo il massimo possibile con quello che abbiamo». Finale con sorriso: dopo McTominay, da chi si aspetta qualche gol in più? «Di Lorenzo: ha personalità, capacità, qualità, tempi di inserimento. È partito forte e ora s’è un po’ fermato, spero di portare bene come l’altra volta».