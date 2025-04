Fiorentina, Nadal, Sudafrica e Nba: le ultimissime

Brutte notizie per la Fiorentina in vista del match contro il Cagliari: la squadra viola dovrà fare a meno anche di Moise Kean. L'attaccante italiano, per motivi ancora da chiarire, non sarà a disposizione di Raffaele Palladino per la tra 33esima giornata di campionato, posticipata a mercoledì 23 aprile dopo la morte di Papa Francesco. Al suo posto il tecnico viola dovrebbe optare su Beltran, che agirebbe così al fianco di Gudmundsson in attacco.

Rafa Nadal ha parlato al Telegraph del caso doping che ha coinvolto Sinner. "Questa vicenda non è stata positiva per il nostro sport" afferma Nadal. "Ma queste cose a volte succedono, gli incidenti accadono, ed è così che la vedo perché ho sempre creduto a Jannik. Alla fine è uscito innocente dalla sentenza. Conosco Jannik, sono convinto che non abbia mai cercato di imbrogliare o di ottenere un vantaggio sugli altri”.

Sinamandla Zondi non ce l'ha fatta. È morto a soli 22 anni il talento del Durban City, che si stava preparando per entrare in campo contro il Milford FC, in occasione della sfida valida per la seconda divisione sudafricana. Fatale un malore accusato durante le consuete operazioni di riscaldamento. Partita sospesa e calciatori sotto shock.

I Los Angeles Lakers battono 94-85 i Minnesota Timberwolves e portano la serie dei play off sul risultato di parità (1-1). Protagonista assoluto Luka Doncic che segna 31 punti, e colleziona anche 12 rimbalzi e 9 assist. Buona anche la prova di LeBron James, che chiude con 21 punti, 11 rimbalzi e 7 assist.