La profezia di Baba Vanga sulla morte di Papa Francesco sta terrorizzando tutti

La morte di Papa Francesco ha suscitato scalpore in tutto il mondo e, mentre i fedeli rendono omaggio al Santo Padre, certe profezie cominciano ad acquisire maggiore importanza. Come quelle di Baba Vanga, la mistica e chiaroveggente bulgara, a cui sono attribuite varie predizioni, tra cui la disintegrazione dell'Unione Sovietica, il disastro di Chernobyl, gli attacchi dell'11 settembre, le tensioni con la Corea del Nord e altri importanti eventi della storia. In molti temono che le previsioni di Baba Vanga dopo la scomparsa di Papa Francesco si avverino. Baba ha infatti sottolineato che quest'anno potrebbe essere pericoloso per l'Europa e per il mondo intero; sia lei che Nostradamus hanno fatto menzione ad uno scenario di crisi globale. La chiaroveggente ha parlato di un cambiamento nelle strutture religiose mondiali, che segnerà la fine di un'era. Quest'ultima è stata ora associata alla morte di Papa Francesco, poiché secondo le previsioni, quest'anno sarà un anno di trasformazioni spirituali e politiche. Il 2025 potrebbe quindi essere cruciale per la religione cattolica, ma anche per il mondo intero, poiché secondo Baba Vanga si prevede che il mondo vivrà disastri naturali, cambiamenti climatici, carestie, ma anche progressi in campo medico e perfino contatti con alieni.