Roma, Juve, Venezia e Aia: le ultimissime

A due giorni da Roma-Fiorentina, in programma domenica 4 maggio alle 18, torna a parlare Claudio Ranieri. Dopo aver saltato la conferenza prima di Inter-Roma, per rispetto ai giorni di lutto successivi alla morte di Papa Francesco, Ranieri torna così ad incontrare i giornalisti a Trigoria in prossimità della penultima partita casalinga di questa stagione (e della sua carriera): "Pressione per noi in vista della Champions? No, eravamo sott'acqua e ora siamo tornati a respirare. La pressione è di chi stava lassù dall'inizio".

Dalla Continassa arrivano buone notizie per il tecnico della Juventus, Igor Tudor. All'antivigilia della trasferta di Bologna, infatti, Dusan Vlahovic è tornato a lavorare insieme al resto dei compagni. Le condizioni del serbo, frenato negli ultimi giorni a causa di un problema muscolare e costretto al forfait nella gara di domenica scorsa contro il Monza, sono in netto miglioramento e l'attaccante si candida al rientro tra i convocati per lo spareggio Champions al Dall'Ara contro i rossoblu.

A poche ore dalla sfida contro il Torino, in programma questa sera alle 20.45, il Venezia ha voluto rendere omaggio al Grande Torino. Una delegazione del club arancioneroverde, capitanata dal tecnico Eusebio Di Francesco e dal dirigente ex granata Cristian Molinaro, è salita sul colle di Superga per deporre una corona di fiori sotto la lapide dedicata a Valentino Mazzola e compagni. Tra due giorni, il 4 maggio, ricorrerà il 76esimo della tragedia del 1949.

Tutto pronto per il weekend della 35a giornata di Serie A. L'AIA ha reso note ufficialmente le designazioni arbitrali per le gare in programma tra venerdì 2 e lunedì 5 maggio, con il fine settimana che si aprirà oggi con Torino-Venezia e si chiuderà fra tre giorni con il Monday Night Genoa-Milan. Doveri per l'attesissimo Bologna-Juve, mentre toccherà a Chiffi dirigere Roma-Fiorentina. Lecce-Napoli a Massa e Empoli-Lazio a Colombo