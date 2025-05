Roma, Juve, Real Madrid e Battocletti: le ultimissime

Cresce l'attesa per la sfida tra la Roma e la Fiorentina, in programma domani (domenica 4 maggio alle 18) all'Olimpico e valida per la 35esima giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso ha diramato la lista dei 24 giocatori che saranno a disposizione per il match dello stadio Olimpico. Presenti Nelsson e Saud.

L'allenatore della Juve Igor Tudor ha annunciato i giocatori che mancheranno in conferenza stampa: "Non ci saranno Yildiz, Koopmeiners, Gatti, Cabal e Bremer. Purtroppo non ci sarà nemmeno Vlahovic. Oggi ha provato, ma non ci sarà. Spero che i tanti infortuni compattino la squadra”.

"Ho molto rispetto per il Madrid, parlerò il 25 maggio, non prima", così Carlo Ancelotti in conferenza stampa dopo le voci che lo hanno accostato negli ultimi giorni alla panchina della nazionale brasiliana.

Altra giornata da sogno per Nadia Battocletti. La campionessa azzurra centra infatti il record europeo dei 5 chilometri di corsa su strada con il tempo di 14'322" a Tokyo. Nella capitale giapponese, teatro dei Mondiali in programma a settembre, Nadia abbassa di 7" il primato stabilito in questa stagione dall'olandese Diane Van Es.