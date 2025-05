Lazio, Pisa, Monza e Milan: le ultimissime

È una Lazio da Champions League e da quarto posto, quella che rientra a Roma dopo la vittoria contro l'Empoli allo stadio Castellani. La squadra di Baroni si gode la terza vittoria consecutiva in trasferta senza subire gol, grazie al gol di Dia che arriva dopo soli 53 secondi dall'inzio del match e che basta per mettere la parola fine alla 35ª giornata di Serie A dei biancocelesti.

Dopo trentaquattro anni il Pisa torna in Serie A. Festa grande per gli uomini di Filippo Inzaghi nonostante la sconfitta a Bari (1-0, gol di Bonfanti al 9'). Decisiva per la certezza arimetica del salto di categoria la concomitante sconfitta dello Spezia a Reggio Emilia, contro la Reggiana.

Il Monza è aritmeticamente in Serie B con tre giornate d'anticipo: questo il primo verdetto della zona retrocessione. I brianzoli soccombono sotto i colpi di un'Atalanta che chiude il primo tempo sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di De Ketelaere e nella ripresa arrotonda ulteriormente con Lookman e Brescianini.

"La Coppa Italia? Ora pensiamo al Genoa e poi alle due gare col Bologna. Non devo gestire niente. Noi abbiamo la responsabilità di lavorare per un club come il Milan. Non si può dire che giochiamo per niente". Sono le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore del Milan, Sergio Conceição, alla vigilia del match dello stadio 'Ferraris' contro il Genoa