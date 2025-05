Juve, Roma, Bayern Monaco e Siracusa: le ultimissime

È sempre più agguerrita la lotta Champions perché il pareggio 1-1 tra Bologna e Juve regala una classifica equilibratissima in zona quarto posto: bianconeri, Roma e Lazio a 63 punti, rossoblù di Italiano a 62 a tre giornate dalla fine. Al Dall'Ara apre il gol di Thuram dopo nove minuti, pareggiato nella ripresa al 54' dalla prima rete stagionale (la quarta in carriera alla Juve) di Freuler.

Dovbyk segna, Svilar para e la Roma continua a volare. Grazie ad una rete del centravanti ucraino nel finale di primo tempo, la squadra di Ranieri supera anche la Fiorentina e continua a sognare la Champions League.

Nonostante il pareggio di ieri contro il Lipsia che aveva rimandato la festa, il Bayern Monaco è campione di Germania. Decisivo il pareggio del Bayer Leverkusen per 2-2 contro il Friburgo. Con due giornate d'anticipo, i bavaresi conquistano il Meisterschale per la 34esima volta nella storia del club.

Scatta la festa per il Siracusa, che dopo 6 anni torna tra i professionisti, conquistando la promozione in Serie C grazie al successo per 3-1 sull'Igea Virtus, allo "Stagno d'Alcontres" di Barcellona Pozzo di Gotto. Un risultato atteso, che corona la grande stagione della squadra guidata dal tecnico Marco Turati e del club manager Walter Zenga.