Napoli, Zaniolo, Lecce e Superbike: le ultimissime

È uscito il comunicato del Napoli sulle condizioni di Lobotka: "Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”.

Il Giudice Sportivo ferma Nicolò Zaniolo. Questo si legge nel comunicato: "Squalifica per due giornate effettive di gara e ammenda di 15mila euro per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre veniva allontanato da un compagno di squadra indirizzava all'Arbitro un epiteto gravemente offensivo”.

20 mila euro di multa con diffida. Questa la decisione del giudice sportivo nei confronti del Lecce. Una sanzione scaturita in seguito a quanto accaduto allo stadio Via del Mare nel corso della partita contro il Napoli. 10mila euro sono stati infiltti in seguito a quanto fatto dai tifosi, rei di "aver esposto uno striscione offensivo nei confronti delle istituzioni calcistiche senza mai essere stato rimosso". Mentre gli altri 10mila, oltre alla diffida, dovuti dal lancio di quattro fumogeni e numerosi petardi sul terreno di gioco.

Il mondo dei motori è in lutto per la scomparsa del pilota britannico Owen Jenner, 21 anni, e del neozelandese Shane Richardson, 29 anni, in un tragico incidente durante la gara di Supersport a Oulton Park. L'incidente ha coinvolto ben undici piloti, dei quali cinque sono stati portati in ospedale e uno, Tom Tunstall, si trova in condizioni critiche.