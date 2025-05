Lecce-Napoli diretta Serie A: segui la partita di campionato

Ricomincia la lotta scudetto a distanza tra il Napoli e l'Inter, tra Via del Mare e San Siro. Conte sfida il Lecce , lui che è leccese doc, prima dell'impegno dei nerazzurri in casa con il Verona. Il margine è ridotto: azzurri a +3 a quattro giornate dalla fine del campionato ( qui la classifica ), un'altra vittoria napoletana avvicinerebbe ancora di più il sogno tricolore. Tutto è ancora aperto, le posizioni possono consolidarsi o ribaltarsi per un finale altamente spettacolare e difficilmente pronosticabile ad inizio anno. Segui tutti gli aggiornamenti e la partita in diretta .

18:29

24' - Gol di Raspadori, Napoli avanti!

Raspadori si procura la punizione dal limite che poi realizza magistralmente, sorprendendo Falcone sul suo palo. Napoli avanti 1-0.

18:27

22' - Napoli pericoloso

Napoli pericoloso: McTominay prende il fondo e crossa, ma Falcone riesce a intercettare prima dell'arrivo di Raspadori e Lukaku.

18:25

20' - Primo tentativo del Lecce

Il Lecce gioca di ripartenza per spezzare il possesso del Napoli. Pierotti serve Krstovic, ma il tiro finisce altissimo. È comunque il primo segnale lanciato verso la porta di Meret.

18:17

12' - Sospesa per sei minuti la partita

Per circa sei minuti l'arbitro Massa ha sospeso la partita prima per il lancio dei fumogeni da parte dei tifosi del Lecce e poi per l'intervento di alcuni inservienti per riparare la rete della porta di Falcone.

18:09

4' - Annullato un gol a Lukaku

Nemmeno due minuti e il Napoli va in gol: Politano si accentra da destra e calcia trovando la deviazione involontaria ma vincente di Lukaku. La rete però viene annullata dopo il check del Var per fuorigioco.

18:05

1' - Inizia Lecce-Napoli

Inizia la partita con il primo pallone giocato dal Napoli.

18:02

Fischi dei tifosi all'inno della Serie A. Fiori del Napoli

Fischi assordanti dei tifosi del Via del Mare durante l'inno della Serie A per protestare contro la scelta della Lega di far giocare il Lecce contro l'Atalanta la scorsa giornata nonostante la morte di Graziano Fiorita, omaggiato dai tifosi azzurri e dal Napoli con dei mazzi di fiori, deposti ai piedi della panchina del Lecce. A fare da tramite è lo Slo del Napoli, Alessandro Delli Paoli. Anche lo staff dei magazzinieri del club partenopeo ha omaggiato la memoria con un mazzo di fiori, portato dal magazziniere Antonio Di Pao.

17:48

Lo striscione dei tifosi del Lecce per Graziano Fiorita

"Ciao Graziano, la Nord ti saluta", firmato ultrà Lecce. Questo lo striscione appeso dai tifosi di casa per salutare Fiorita.

17:43

Manna: "A McTominay mancavano due cose prima del Napoli"

Il ds del Napoli, Manna, a Dazn: "La situazione è spiacevole, forte, che ha scosso tutto l'ambiente. Graziano era un figlio della città e del club, ci uniamo al cordoglio del Lecce. Ci tocca giocare questa partita, ma guardiamo avanti. McTominay? Come gol l'anno scorso era il primo anno importante che faceva allo United, poi il lavoro fatto con Conte lo ha completato. Lui era pronto, gli mancavano due cose: la centralità, che gli abbiamo dato; e poi il lavoro che ha fatto con il mister. Il percorso fatto da questa squadra è incredibile, il sogno che stiamo cullando è frutto della loro crescita. Questa partita vale tanto, volevamo arrivare in fondo, ci siamo arrivati e ora non vogliamo lasciare, serve la stessa concentrazione avuta nelle ultime partite".

17:39

Napoli, Anguissa: "Vicini a qualcosa di straordinario"

Anguissa a Dazn: "È una partita importantissima, tutti i punti sono importanti, siamo qui per vincere, è quello che dobbiamo fare. Sono contento di quello che sto facendo, ma la cosa bella è farla vincendo, siamo vicini a qualcosa di straordinario. è merito dell'allenatore, mi ha fatto capire che posso fare anche questo lavoro in area avversaria e per fortuna ho segnato sei gol".

17:34

Lecce, Baschirotto: "Abbiamo perso un fratello, non ci sono parole"

Baschirotto nel prepartita di Dazn: "Non ci sono parole per spiegare quello che abbiamo vissuto, abbiamo perso un fratello che per noi dava l'anima per farci stare bene. Siamo vicini alla famiglia Fiorita con il cuore, ora però dobbiamo affrontare queste 4quattro partite. Ricordo di Graziano il suo sorriso, il suo amore, i suoi abbracci prima di ogni match, mi mancherà molto. Siamo focalizzati su quello che dobbiamo fare in campo per noi e per Graziano".

17:31

I tifosi del Napoli fuori dal Via del Mare

La Questura ha annullato circa 700 biglietti acquistati dai tifosi del Napoli perché ritenuti irregolari. L'invito della Questura è stato poi quello, a quei tifosi, di non presentarsi comunque al Via del Mare per motivi di ordine pubblico.

17:23

Il Lecce in campo con una maglia per Fiorita

Entra in campo il Lecce per il riscaldamento con una maglia speciale per ricordare Graziano Fiorita, lo storico fisioterapista del club giallorosso prematuramente e tragicamente scomparso. Esce dal tunnel anche il Napoli: fischi dei tifosi di casa, applausi dal settore ospiti.

17:01

Le formazioni ufficiali

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Kaba; Pierotti, Coulibaly, Karlsson; Krstovic. Allenatore: Giampaolo.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Conte.

16:57

Tensioni prima di Lecce-Napoli

A poco più di un'ora dall'inizio della partita si sono registrati tensioni fuori dal Via del Mare. Di seguito il video.

16:51

McTominay con Hamsik nel mirino

In questo secolo solo due centrocampisti del Napoli hanno chiuso un torneo di Serie A con almeno 10 gol segnati: Marek Hamsik (quattro volte) e Scott McTominay; il centrocampista scozzese è attualmente a quota 11 reti, mentre il record dello slovacco è di 12 (sia nel 2016/17 che nel 2009/10).

16:50

I numeri di Lecce-Napoli

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite contro il Lecce in Serie A, tante volte quante nelle precedenti 14 sfide con i salentini nella competizione; per i partenopei si tratta della seconda serie aperta di clean sheet più lunga considerando le avversarie attualmente nel massimo campionato (sette di fila contro il Venezia).

Dopo aver perso solo una delle prime nove partite casalinghe di Serie A contro il Napoli (3V, 5N), senza mai concedere più di una rete, il Lecce ha perso subendo almeno due gol tutte le ultime quattro sfide interne con i partenopei nella competizione.

Nelle ultime nove giornate di campionato, il Lecce ha raccolto solamente due punti e in Serie A, nel periodo, solamente il Monza (un punto) ha fatto peggio.

Via del Mare (Lecce)