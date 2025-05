Inter-Verona diretta Serie A: segui la partita di campionato

Tra l'andata e il ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona, per l'Inter c'è l'ostacolo Verona. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dal 3-3 dell'Olimpico di Montjuic, in campionato è chiamato a rispondere al Napoli, attualmente in testa con sei punti di vantaggio in seguito al successo contro il Lecce. La squadra di Zanetti, invece, cerca l'arimetica salvezza. Segui gli aggiornamenti in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio.