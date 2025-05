Champions League, Inter, Internazionali e Nba: le ultimissime

Questa sera al Parco dei Principi in campo Psg e Arsenal per la seconda semifinale di ritorno di Champions League.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Doué, Kvaratskhelia.

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kivior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Martinelli, Trossard.

L'Inter di Simone Inzaghi stacca il pass per la finale di Champions League, superando in semifinale il Barcellona di Flick e ritagliandosi la possibilità di giocarsi la coppa dalle grandi orecchie a Monaco di Baviera. È caccia ai biglietti per l'ultimo atto della massima competizione continentale, con la prevendita della finale che ha già vissuto una prima fase nelle scorse settimane. Su un totale di 64.500 posti, la UEFA ha messo a disposizione di tifosi e pubblico generale 38.700 tagliandi. Le modalità di vendita ed assegnazione dei tickets sono gestite in collaborazione con le società coinvolte, mentre i restanti biglietti sono destinati alla struttura organizzativa locale, alle federazioni nazionali appartenenti alla UEFA, ai partner commerciali, ai broadcaster e, ovviamente, alla stessa UEFA.

Campo Centrale quasi tutto italiano oggi agli Internazionali. Inizia Sara Errani alle 11 contro la giapponese Osaka poi, nel corso della giornata, sarà il turno di Sonego, Darderi e della giovanissima Grant.

Dopo aver perso gara-1, i Cavs si presentano senza Darius Garland, Evan Mobley e De’Andre Hunter, ma giocano un grande primo tempo in gara-2. Sotto anche di 20, però, Indiana non esce dalla partita e costruisce la sua rimonta che culmina con la magia finale di Tyrese Haliburton, che in 12 secondi segna i 4 punti che danno ancora la vittoria ai Pacers e mandano Cleveland sotto 0-2 a grande sorpresa.