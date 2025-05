Inter-Barcellona diretta Champions League: segui la semifinale di ritorno

I provini decisivi hanno detto una cosa: l' Inter si gioca la partita della vita contro il Barcellona senza Pavard (troppo forte il dolore alla caviglia) ma con capitan Lautaro, che recupera e si mette a disposizione di Inzaghi. Il Toro non vuole mancare l'appuntamento più importante della stagione, lui che due anni fa, insieme agli altri veterani del gruppo nerazzurro, sfiorò a Istanbul l'impresa di battere il City di Guardiola nella finalissima di Champions League . Questa sera, a San Siro, il sogno di un'altra finale può tornare vivo: l'Inter deve battere il Barça di Yamal, Raphinha, Pedri e degli altri fenomeni. Si riparte dal 3-3 spettacolare dell'andata, è tutto da scrivere: segui la semifinale di ritorno e tutti gli aggiornamenti in diretta .

19:29

Vip d'eccezione per Inter-Barcellona

Per la super sfida di questa sera ci saranno a San Siro anche i due ex nazionali inglesi, Rooney e Sturridge, e i due ex Inter Seedorf e Galante.

19:21

Bus dell'Inter a San Siro tra cori e fuochi d'artificio

Il bus nerazzurro dell'Inter è arrivato a San Siro. Accoglienza da brividi dei tifosi interisti che hanno bloccato il pullman per strada per trasferire al massimo la carica e l'affetto alla squadra con cori e fuochi d'artificio.

19:14

Barcellona in verde contro l'Inter

Questa sera il Barcellona indosserà il kit da trasferta, quello verde con fantasie. Inter col classico completo nerazzurro.

19:01

È partito anche il pullman del Barcellona

Il pullman del Barcellona è partito dall'Hotel Gallia per dirigersi verso San Siro.

18:54

I numeri da fenomeno di Yamal

Lamine Yamal ha segnato cinque gol in questa Champions League: solo Erling Haaland (10 nel 2019/20), Kylian Mbappé (6 nel 2016/17) e Raul (6 nel 1995/96) ne hanno segnati di più in una stagione da teenager. I 44 tiri, i 19 tiri in porta e i 78 dribbling di Yamal rappresentano il massimo che Opta ha registrato dal 2003/04 per un teenager in una singola stagione.

18:42

Il pullman dell'Inter verso San Siro

Il pullman dell'Inter ha lasciato Appiano Gentile direzione San Siro. Non è invece ancora partito il bus del Barcellona.

18:38

Inter, obiettivo finale. Il Barcellona può fare come Milan e Juve

L'Inter punta a raggiungere la sua quinta finale tra Coppa Campioni e Champions League (1964, 1965, 2010, 2023), mentre per il Barcellona sarebbe la sesta finale (1994, 2006, 2009, 2011, 2015) e raggiungerebbe Bayern Monaco, Milan e Juventus per numero di finali raggiunte nella moderna Champions, dietro solo al Real Madrid (9).

18:37

Inter-Barcellona, semifinale spettacolare

L'andata tra Inter e Barcellona si è conclusa con un punteggio di 3-3. Solo tre semifinali di Champions League hanno visto un totale di 10 o più gol segnati tra andata e ritorno: Juventus-Monaco 6-4 (1997/98), Liverpool-Roma 7-6 (2017/18) e Real Madrid-Man City 6-5 (2021/22).

San Siro (Milano)