Quando si gioca la finale di Champions League: dove, data e orario della partita dell'Inter

A due anni di distanza, l'Inter torna in finale di Champions League . Battuto il Barcellona in semifinale: dopo il 3-3 dell'andata in Spagna, i nerazzurri vincono ai supplementari 4-3 a San Siro . Una partita folle con il doppio vantaggio di Lautaro e Calhanoglu nel primo tempo. Poi la rimonta del Barça con Eric Garcia, Dani Olmo e Raphinha. Acerbi nell'ultimo minuto di recupero trova il pareggio insperato, e Frattesi nei supplementari chiude l'opera. Dopo Istanbul, la squadra di Inzaghi torna a giocarsi l'ultimo atto della massima competizione europea. Lautaro Martinez e compagni affronteranno la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Arsenal .

Inter in finale di Champions League, l'orario

La finale di Champions League, con l'Inter che aspetta la squadra avversaria, andrà in scena sabato 31 maggio 2025 alle 21 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, Germania. L'ultimo atto della UCL torna a giocarsi nello stadio tedesco a distanza di 13 anni dalla prima e ultima volta (finora).

Dove vedere la finale di Champions League in diretta tv

Come quasi tutta questa edizione della Champions League, anche la finale si potrà guardare in esclusiva sui canali di Sky Sport.

Dove vedere la finale di Champions League in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la finale di Champions League in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.