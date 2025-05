Bufera tra Acerbi e Inigo Martinez: cosa è successo in campo durante Inter-Barcellona

Bufera a San Siro subito dopo il 2-0 dell’Inter. Protagonisti, in un Meazza infuocato, Acerbi e Inigo Martinez. Saranno le immagini a fare chiarezza, ma sembra che il difensore dell’Inter, dopo aver esultato e incitato il pubblico (come lo stesso Calhanoglu), sia passato davanti al giocatore del Barcellona dicendogli qualcosa di poco carino. L'avversario non l’avrebbe presa bene. Sembra che Martinez avrebbe addirittura sputato addosso ad Acerbi e poi avrebbe indicato gli attributi.