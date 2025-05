Retroscena Yamal, cosa ha fatto in hotel la notte prima di Inter-Barcellona

INVIATA A MILANO - Qualche giorno fa da Fabio Fazio, Francesco Totti raccontava di aver trascorso la notte prima della finale Mondiale a giocare a carte con Gattuso. Ognuno, insomma, inganna la tensione a modo suo. Lamine Yamal ha scelto di farsi arrivare il parrucchiere direttamente in camera al Gallia, l'hotel che ospita il ritiro del Barça. Insieme a due persone del suo staff ha ospitato Giuseppe De Rosa che, in passato, ha tagliato i capelli anche a Lautaro. Rivali stasera quindi, ma con qualcosa in comune. Per i più curiosi: Yamal non ha tolto il biondo, ha semplicemente rinnovato il look alla vigilia di una delle serate più importanti della sua carriera.