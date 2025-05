Inter-Barcellona, la notte che vale una stagione. Ma per Inzaghi è già un successo

Raggiungere una semifinale di Champions e giocarsela alla pari in casa del Barcellona non è usuale. Soprattutto per il calcio italiano di oggi che ha dovuto aspettare 13 anni prima di rialzare un trofeo internazionale al cielo. L'Inter, nonostante il calo in campionato delle ultime settimane, solo per questo merita gli applausi. A prescindere dal verdetto di San Siro di stasera che potrebbe proiettare i nerazzuri alla seconda finale di Champions in