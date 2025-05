Serie A, Roma, Lazio e Nba: le ultimissime

Tutti in campo domenica sera alle 20.45 per la penultima giornata, tranne Genoa-Atalanta che sarà anticipata a sabato (sempre alle 20.45). Poi, almeno, Napoli-Cagliari e Como-Inter, match del 38° turno che potrebbero o dovrebbero stabilire chi vincerà lo scudetto, anticipati a mercoledì 21 o giovedì 22 maggio, in modo da permettere la disputa dell’eventuale spareggio sabato 24 o domenica 25, lasciando poi una settimana o quasi alla squadra nerazzurra per preparare la finale di Champions del 31. Non è ancora ufficiale, ma questo è l’orientamento della Lega, obbligata a trovare un complicatissimo incastro per l’epilogo di un torneo che mantiene aperti tutti i verdetti.

Momento di tensione dopo il gol di Sulemana. Durante l’esultanza un tifoso dell’Atalanta è entrato in campo ed è corso verso Svilar per sbeffeggiarlo per il gol preso. Svilar non ha avuto alcuna reazione fin quando il tifoso si è messo faccia a faccia con il portiere, a quel punto il serbo gli ha dato una leggera spinta per allontanarlo. A “difendere” il portiere anche un giocatore dell’Atalanta che ha bloccato il tifoso aspettando l’arrivo degli steward che lo hanno portato via.

Baroni deve pensare ai sostituti di Zaccagni e Pellegrini, entrambi squalificati, sono stati fatali i gialli beccati sabato, erano in diffida. Il capitano, fiaccato da stanchezza, problemi fisici e botte ricevute per tutto l’anno, può essere rimpiazzato da Pedro, vice di lusso. L’alternativa sarebbe Noslin, sempre più versione meteora. Va cambiata tutta la catena di sinistra vista l’assenza di Pellegrini. Baroni riavrà Hysaj, che la squalifica l’ha scontata.

Nella notte, come da tradizione a Chicago, è andata in scena la Lottery per assegnare l’ordine in cui le squadre sceglieranno al Draft del prossimo 25 e 26 giugno. Ad assicurarsi la prima scelta, che corrisponderà quasi certamente a Cooper Flagg, è stata a grande sorpresa Dallas, che aveva l’1.8% di possibilità di aggiudicarsi la prima chiamata assoluta.