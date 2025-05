Lazio, Baroni tira dritto: "Vogliamo arrivare fino in fondo"

"Potevamo vincerla"

Anche se il gol del pari è arrivato quasi insperato, in extremis, Baroni non si accontenta: "Abbiamo commesso un errore su una palla, ci dispiace. Ma segnando prima avremmo potuto vincerla. Vecino? Per me è sempre stato uno dei titolari, sappiamo quello che ci può dare. Anche senza la superiorità numerica avrebbe potuto essere decisivo con i suoi inserimenti".