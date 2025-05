Serie A, Inter, Djokovic e Nba: le ultimissime

La Lega Calcio ha deciso: nove partite di Serie A, quelle decisive per scudetto, salvezza e lotta Champions, si giocheranno in contemporanea domenica 18 maggio alle 20.45. Solo Genoa-Atalanta sarà anticipata: la squadra di Gasperini è in Champions, quella di Vieira salva per cui non c’è bisogno di contemporaneità.

Con tutta probabilità il 31 maggio allo stadio di San Siro sarà allestito un maxi-schermo per trasmettere Inter-Psg, finale di Champions League che si svolgerà a Monaco di Baviera. "A Milano stiamo discutendo con l'Inter e anche con la Prefettura - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala in diretta a Rtl 102.5 - , non è ancora una notizia ufficiale ma c'è un'intenzione chiara di mettere un maxi schermo a San Siro per garantire alle persone di veder la partita anche in una situazione più tranquilla". Sala, tifoso interista, non sa ancora se sarà a Monaco: "E' in corso una trattativa delicata con la mia compagna - ha detto - che il giorno dopo compie gli anni”.

Djokovic ha annunciato la fine del rapporto con Andy Murray con un post di ringraziamento sui social: "Grazie, coach Andy, per tutto il duro lavoro, il divertimento e il supporto degli ultimi sei mesi dentro e fuori dal campo. Mi è piaciuto molto approfondire la nostra amicizia insieme". Finisce così un rapporto durato solo sei mesi, che era molto affascinante tra due leggende del tennis, a lungo rivali in campo.

New York e Minnesota superano rispettivamente Boston e Golden State e si portano sul 3-1 nella serie, avvicinandosi alle finali di Conference dei playoff Nba. I Knicks si impongono al Madison Square Garden 121-113 trascinati dai 39 punti e 12 assist di Brunson, ai Celtics non bastano invece i 42 punti di Tatum, che nel finale si infortuna alla caviglia e rischia di saltare gara5. I Timberwolves invece vincono 117-110 guidati dai 30 punti di Edwards.