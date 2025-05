Corsa Champions, un posto per sei squadre: tutte le combinazioni

Lazio - 5° posto (64 punti)

Altra squadra in piena corsa è la Lazio di Baroni, che però è la prima a non essere completamente padrona del suo destino. Due vittorie nelle ultime due potrebbero non bastare: serve un passo falso della Juve, almeno un pareggio, per non terminare a pari punti. I biancocelesti hanno però il calendario più duro: contro l'Inter a San Siro e poi il Lecce, in piena corsa salvezza, all'ultima all'Olimpico.