Coppa Italia, Serie B, Internazionali e Nba: le ultimissime

Questa sera alle 20.45 all’Olimpico si gioca la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Conceiçao recupera Fofana e Tomori. In attacco rientra Leao accanto a Pulisic, il centravanti dovrebbe essere ancora Jovic preferito a Gimenez e Abraham. Italiano va verso la conferma iniziale di Dallinga (e non Castro) rifornito da Orsolini, Odgaard e dal rientrante Ndoye. Si rivede Ferguson, dietro Holm è in vantaggio sull'ex Calabria e su De Silvestri.

I risultati dei recuperi della 34esima giornata di campionato definiscono la classifica della Serie B 2024/25. Una volta registrate le retrocessioni in C di Cittadella e Sampdoria, riflettori puntati su playoff e playout. Toccherà a Salernitana e Frosinone giocarsi la permanenza in cadetteria, con i ciociari che potranno usufruire del ritorno tra le mura amiche. Spezia e Cremonese, invece, attendono le vincenti di Catanzaro-Cesena e Juve Stabia-Palermo.

Ansia per Lorenzo Musetti: il tennista italiano si è ritirato dal doppio con Lorenzo Sonego per un infortunio al braccio destro. Ieri Lorenzo ha battuto Medvedev in due set 7-5 6-4 dopo un lungo stop per la pioggia durato quasi tre ore. Al rientro si è giocato solo il match point. Domani sera Musetti sarà impegnato nei quarti di finale contro il vincente tra Zverev e Fils. Avrebbe dovuto giocare anche gli ottavi di finale di doppio con Sonego, contro Patten e Heliovaara dopo la vittoria nel derby azzurro contro i fratelli Berrettini.

Cleveland dice addio ai playoff Nba. Clamoroso a Est dove i Cavaliers, dominatori della Conference in regular season, perdono anche gara 5 e vengono eliminati in semifinale va Indiana.