Dramma Sampdoria, retrocede in Serie C. Salernitana e Frosinone ai playout, Brescia salvo

Si è chiusa ufficialmente la regular season di Serie B . Tempo di verdetti nel campionato cadetto, dopo aver certificato le promozioni in A di Sassuolo e Pisa, senza dimenticare la retrocessione in Lega Pro del Cosenza. Dramma Sampdoria , che non riesce a segnare a Castellammare e retrocede per la prima volta nella sua storia in Serie C. Situazione che resta invariata in zona playoff, mentre i playout vedranno protagonisti Salernitana e Frosinone .

Serie B: lo Spezia vince e chiude terzo, Cremonese quarta

Nelle zone nobili della classifica di Serie B, Spezia a valanga contro il neoretrocesso Cosenza, travolto dalla qualità offensiva della squadra di Luca D'Angelo già nei primi 45 minuti: dall'uno-due firmato da Elia e Kouda al calcio di rigore realizzato dal solito Francesco Pio Esposito, su gentile concessione di Gianluca Lapadula. Nella ripresa, il tap-in vincente di Artistico rende solo meno amaro il passivo. Bianconeri terzi al termine della stagione regolare. Vince anche il Pisa di Filippo Inzaghi, che chiude in bellezza contro la Cremonese. Settimo gol stagionale per Stefano Moreo, che approfitta anche di una deviazione decisiva di Ravanelli. Nel finale, si unisce alla festa Touré, che mette a referto il 2-0 dei toscani. Nel recupero, il gol della bandiera di Bonazzoli, che non cambia le cose per i grigiorossi.

Griglia Playoff: classifica invariata, Juve Stabia quinta

Il Catanzaro non va oltre lo 0-0 al "Martelli" di Mantova e deve "accontentarsi" del sesto posto alle spalle della Juve Stabia di Guido Pagliuca, che può godersi la quinta casella e il fattore campo contro il Palermo di Alessio Dionisi. Virgiliani salvi. Ai rosanero, infatti, serve a poco l'1-1 contro un'ottima Carrarese, in gol con un gioiello di Stiven Shpendi. Poi, il pareggio di Le Douaron. Il Cesena sbanca il "Braglia" di Modena con Antonucci e si conferma settima forza del campionato. Nulla da fare per il Bari, che pareggia 0-0 a Bolzano contro il Sudtirol.

Sampdoria retrocessa, Salernitana e Frosinone ai playout. Brescia salvo

Al "Menti" di Castellammare si consuma il dramma della Sampdoria di Evani, retrocessa direttamente in Serie C per la prima volta nella sua storia. Al "Tombolato", la Salernitana va subito in vantaggio contro il Cittadella con una pennellata d'autore di Hrustic su calcio di punizione, per poi fallire clamorosamente il raddoppio con Tongya. 2-0 che arriva nel secondo tempo con l'ex Crotone Simy, che certifica la partecipazione ai playout dei campani. Veneti in C. Di fronte, i granata di Pasquale Marino troveranno il Frosinone di Bianco, nonostante la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo capolista. Il rigore di Bohinen non basta per evitare gli spareggi per non retrocedere. Festeggia il Brescia di Rolando Maran, che prima punisce la difesa della Reggiana con Flavio Bianchi e poi si lascia beffare dalla rete di Girma a pochi passi dal duplice fischio del direttore di gara. Nella ripresa, però, è un tiro di Verreth a regalare la salvezza diretta alle rondinelle, al termine di un'annata ricca di alti e bassi.