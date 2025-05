Coppa Italia, Sinner, Napoli e Kulusevski: le ultimissime

Il sogno è realtà: dopo 51 anni il Bologna può piangere di gioia, la Coppa Italia è rossoblù. Niente ha potuto fare il Milan, sconfitto 1-0, davanti alla voglia e alla fame di Ndoye (suo il gol della vittoria) e dei suoi.

Jannik Sinner in visita da Papa Leone XIV. Dopo lo scambio di battute nei giorni scorsi, il tennista numero uno al mondo questa mattina ha incontrato il Pontefice in Vaticano con mamma Siglinde, papà Hanspeter, il manager Alex Vittur.

Il match tra Parma e Napoli, in programma domenica sera allo stadio Tardini, si preannuncia come uno degli appuntamenti più delicati e sentiti del campionato. In vista dell'afflusso di migliaia di tifosi, il Questore di Parma Maurizio Di Domenico ha annunciato una serie di misure di sicurezza straordinaria per garantire ordine pubblico e regolarità dell'evento. "Abbiamo deciso di consentire la trasferta ai tifosi partenopei e a tutti i residenti in altre parti d'Italia in possesso della fidelity card del Napoli. Per il settore ospiti sono stati messi a disposizione 3.500 biglietti, che saranno cartacei, nominativi e incedibili"

Dejan Kulusevski salterà la finale di Europa League contro il Manchester United in programma mercoledì 21 maggio. alle 21, allo stadio San Mamés di Bilbao. L'ex trequartista di Atalanta, Parma e Juve si è infortunato in Premier League contro il Crystal Palace lasciando il campo al 19’. Il comunicato ufficiale del Tottenham: "Possiamo confermare che Dejan Kulusevski ha riportato una lesione alla rotula destra durante la partita di Premier League contro il Crystal Palace dello scorso fine settimana.”