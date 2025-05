Milan, Coppa America, Serie B e Nba: le ultimissime

Il Real Madrid vuole Tijjani Reijnders. Secondo quanto riportato da Radio Marca, il centrocampista del Milan è in cima al taccuino di Xabi Alonso in vista della prossima stagione. Sull'ex AZ Alkmaar c'è anche il Manchester City di Guardiola, pronto a fare follie per il classe ’98.

"Sono orgogliosa di annunciare che l'America's Cup si disputerà, per la prima volta nella storia, in Italia. Sarà Napoli la città che ospiterà nel 2027 la trentottesima edizione del torneo velico più famoso e prestigioso al mondo, un evento globale che coinvolge milioni di appassionati e rappresenta una sintesi unica tra tradizione, innovazione tecnologica, eccellenza ingegneristica e spirito competitivo". Lo dichiara la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.

Ci saranno quasi 30mila spettatori per la gara d’andata dei play out contro il Frosinone. La capienza dell’Arechi è di 29.739 posti, compreso il settore ospiti, che può contenere 2.000 tifosi. Sulla presenza dei sostenitori ciociari si saprà oggi. Ieri, intanto, a Salerno è iniziata la caccia al biglietto.

I Boston Celtics hanno battuto per 127-102 i New York Knicks in gara 5 delle semifinali della East Conference dell'Nba. Nonostante l'infortunio occorso a Tatum in gara 4, i Celtics sono riusciti a imporsi trainati dai 34 punti di White e dai 26 di Brown.