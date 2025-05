Martin Haar, ex allenatore dell’AZ Alkmaar, ci aveva visto lungo: «Oggi Tijjani è uno dei migliori giocatori del Milan ma penso che fra uno o massimo due anni ci sarà un ulteriore salto, ne sono sicuro. Real Madrid o Manchester City: questo sarà il suo livello». La profezia del tecnico olandese è datata novembre 2024, ma è tornata fortemente d’attualità in queste ore dopo che Reijnders è finito ufficiosamente sul taccuino del Manchester City per la prossima stagione . Pep Guardiola , per l’anno del rilancio del suo club, ha individuato il 14 rossonero come rinforzo ideale. Di qualità, d’altronde, se ne intende l’allenatore spagnolo. Esattamente come si era ben espresso su di lui il collega Haar. Difficile, comunque, non notare i progressi straordinari di Reijnders. Arrivato un po’ a fari spenti nell’estate del 2023 per 20,5 milioni di euro, l’olandese si presentava come uno dei tre acquisti giunti in rossonero grazie alla remunerativa cessione al Newcastle di Sandro Tonali. Caratteristiche molto diverse rispetto all’azzurro: meno garra, meno agonismo, più tecnica, più gol. Che Tonali entrasse con entrambi i piedi nel cuore dell’ambiente Milan era facile immaginarlo, su Reijnders qualche dubbio poteva esserci. Tecnico e non. Ma l’olandese ci ha messo pochissimo a calarsi nella nuova realtà.

Milan, i numeri e il prezzo di Reijnders

Alla prima stagione in rossonero, il numero 14 ha raggiunto uno score più che discreto: 50 partite giocate con quattro gol e quattro assist all’attivo. È in quella in corso che, però, le statistiche sono letteralmente esplose: in 51 presenze, le reti sono 15 e i passaggi vincenti 5. È il miglior centrocampista in Serie A tra i marcatori e tra i migliori in Europa nel suo ruolo. E non ci sono solo le note a referto a confermare la sua crescita. Reijnders, in ogni partita, mostra sempre qualità, giocate di alto livello, stile. Una classe che, un tempo, era propria del Milan e che, oggi, viene evidentemente appioppata a club come - e non è un caso - il Manchester City. Contatti tra la dirigenza inglese e quella di via Aldo Rossi non se ne sono ancora registrati, così come non vi sono stati colloqui tra le parti e l’entourage del classe 1998. Il Manchester City, in queste settimane, studierà l’offerta giusta da presentare a giugno al Milan e al ragazzo; è probabile che possa superare i 70 milioni di euro, cifra che consentirebbe a Giorgio Furlani di mettere a bilancio la cessione più remunerativa della storia del club, superando sia i 67 milioni incassati dall’addio di Kakà che i poco più di 60 arrivati dalla partenza di Tonali. E la risposta della dirigenza milanista quale sarebbe? La regola è sempre la stessa: non esistono incedibili. Al prezzo giusto, tutti possono partire. Poi ci sono anche delle valutazioni ulteriori - non certo dettagli - che vanno fatte. Il Milan ha recentemente blindato Reijnders con un rinnovo di contratto con relativo aumento di stipendio fino al 2030, eleggendolo a calciatore su cui costruire il prossimo futuro. A livello tecnico, dunque, sarebbe consigliabile non privarsene. Così come, dando uno sguardo all’umore dell’ambiente milanista, l’eventuale cessione di Reijnders non sarebbe accettata en passant da gran parte della tifoseria.