Napoli, designazioni, Europa League e Nba: le ultimissime

L’ultimo allenamento prima della tempesta di emozioni. Il Napoli si prepara alla partita dell’anno: domani al Maradona, alle 20.45, è in gioco la storia contro il Cagliari. Per l’occasione, Conte convocherà e porterà in panchina la squadra al completo; compresi Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka, tutti reduci da infortunio.

La Lega Serie A ha reso noti gli arbitri degli anticipi dell'ultima di campionato che decideranno la lotta scudetto. Il designatore Gianluca Rocchi ha scelto l'arbitro Federico La Penna della Sezione di Roma per dirigere la sfida tra Napoli e Cagliari in programma allo Stadio Maradona. L'altra partita della lotta scudetto è Como-Inter: la sfida dello stadio Senigallia è stata assegnata a Davide Massa della Sezione di Imperia.

Ha dell'incredibile quanto successo nella serata di ieri a Bilbao, al momento della cerimonia di premiazione della finale di Europa League, vinta di misura dal Tottenham di Postecoglou. Poco prima di consentire a Son di alzare al cielo il trofeo, Aleksander Ceferin si è accorto di aver finito le medaglie a disposizione, vivendo un momento di palese imbarazzo in diretta tv.

I Pacers battono in trasferta al Madison Square Garden i Knicks in rimonta nella gara 1 delle finali Nba di Conference est. Indiana si è imposta con il punteggio di 138-135 ai tempi supplementari.