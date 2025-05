Napoli, Gilardino, Atp 250 Amburgo e Juve: le ultimissime

Aurelio De Laurentiis si gode lo scudetto. La festa va avanti, è un sogno ad occhi aperti: “Da qui in poi dobbiamo continuare a cavalcare quest'onda di una Napoli vincente come idea: dobbiamo riprenderci il ruolo che nel mondo ci spetta, come città e filosofia”, le parole del presidente azzurro a Radio CRC. E gli obiettivi futuri sono chiari: “Abbiamo due problemi importanti ora, però, ovvero il centro sportivo e lo stadio: due tasselli che porteranno via fatica, denaro ed investimenti”.

Gilardino, Pippo Inzaghi o Pecchia? In attesa di sviluppi relativi all’identità del nuovo allenatore del Palermo una cosa è certa. L’allenatore che sceglierà l’attuale ds Carlo Osti, ed è questo lo scenario più probabile a prescindere dall’eventuale affiancamento di un profilo giovane come ad esempio Matteo Tognozzi, avrà chiara in mente la lista delle priorità.

Flavio Cobolli ha conquistato ll'Atp 500 di Amburgo. Il tennista romano ha superato Andrey Rublev, testa di serie numero 3 del tabellone in due set.

Tudor in conferenza parlando degli infortunati: "Renato Veiga e McKennie hanno avuto problemi questa settimana ma oggi si sono allenati con la squadra. Anche Koopmeiners, Gatti più o meno la stessa situazione delle settimane scorse. Sono tornati i due squalificati e gli altri sono a disposizione".