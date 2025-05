Napoli, Ancelotti, Serie B e Nba: le ultimisisme

Comincia oggi la settimana decisiva per l’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, il regalo del presidente De Laurentiis per lo scudetto e il ritorno in Champions League. Da oggi ogni giorno può essere quello buono per la fumata bianca.

Cappelo del Brasile in testa ed accoglienza da re: Carlo Ancelotti è sbarcato in Brasile per iniziare la sua nuova avventura da commissario tecnico dei verdeoro. L'ex allenatore del Real Madrid, primo straniero ad allenare la nazionale cinque volte campione del Mondo, è atterrato in Brasile alle 21:00 (ora locale) di domenica e verrà presentato oggi alle ore 18:00 a Rio de Janeiro.

La finale playoff di Serie B sarà Cremonese-Spezia, rispettivamente quarta e terza in classifica al termine della stagione regolare. Il primo atto del doppio confronto si giocherà allo Zini di Cremona giovedì 29 maggio, alle 20:30; il secondo al Picco di La Spezia (domenica 1 giugno, ore 20:30).

New York tiene viva la finale della Eastern Conference Nba contro Indiana. Nella notte italiana i New York Knicks rimontano uno svantaggio di -20 nel primo tempo e si impongono per 106-100 in gara-3 in casa degli Indiana Pacers.