Roma, Torino, Barcellona e Roland Garros: le ultimissime

Fabregas si chiama fuori, Friedkin si rituffa su Gian Piero Gasperini. C’è un nuovo colpo di scena nel casting per l’allenatore della Roma. Il Como ha bloccato la partenza del tecnico emergente più stimato d’Europa, che forse sta anche valutando altre opzioni per il proprio futuro. E così la coppia Ranieri-Ghisolfi può chiudere per il tecnico che era già stato sondato durante l’inverno per qualche chiacchierata esplorativa: Gasperini nel frattempo non ha raggiunto l’accordo per rinnovare il contratto con l’Atalanta e sembra vicino alle dimissioni.

Terminerà dopo una sola stagione l'avventura di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino. Urbano Cairo e la dirigenza granata sembrano ormai deciso di cambiare guida tecnica, e sembra avere ormai iniziato a valutare il possibile sostituto. Già al termine dell'ultima partita di campionato, persa contro la Roma, il presidente del Torino aveva dichiarato: "Sono deluso. Faremo tutte le valutazioni del caso. Ci vedremo in settimana”.

Un matrimonio annunciato da tempo, ma che ora diventa ufficiale: Lamine Yamal e Barcellona sono inevitabilmente sposi. E lo resteranno almeno fino al 2031 con il rinnovo del baby fenomeno. Non poteva che concludersi in questo modo la stagione quasi trionfale degli azulgrana del nuovo corso Flick.

Esordio positivo per Flavio Cobolli nel Roland Garros. Il tennista azzurro, numero 26 del mondo, ha sconfitto il croato Malin Cilic (che occupa la posizione numero 128 della classifica Atp) in tre set con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-2, in un'ora e 43 minuti.