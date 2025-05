Milan, Heysel, Mourinho e Nba: le ultimissime

Massimiliano Allegri è sempre più vicino al Milan: il nuovo direttore sportivo Igli Tare ha individuato in lui la figura ideale come allenatore per la prossima stagione. Nelle ultime ore c'è stata un'accelerata del club rossonero, che vuole chiudere la trattativa entro questa settimana per programmare meglio il futuro della squadra. Per Allegri, fermo da un anno dopo la seconda esperienza con la Juventus, sarebbe un ritorno sulla panchina del Milan, con cui ha vinto lo scudetto del 2011.

In occasione del 40/o anniversario della tragedia dell'Heysel, il Liverpool presenterà nelle prossime settimane un nuovo memoriale commemorativo in ricordo delle 39 vittime, 32 delle quali italiane. Il nuovo monumento - hanno spiegato fonti del club alla Bbc - sarà adornato da due sciarpe (del Liverpool e della Juventus) annodate tra loro, "per simboleggiare l'unità e la solidarietà tra i due club e il legame forgiato attraverso il dolore condiviso e il rispetto reciproco”.

José Mourinho entra nella hall of fame della Premier League: "Sono onorato, ma sono felice, soprattutto, di aver rivisto tanti buoni amici. È una grande emozione aver potuto rivedere Roy Hodgson, Martin O'Neill", ha dichiarato a Sky Sports.

Con una prestazione destinata a entrare negli annali Nba, Tyrese Haliburton trascina gli Indiana Pacers alla vittoria in gara-4 delle finali di Eastern Conference contro i New York Knicks, portando la serie sul 3-1 e avvicinando la squadra di coach Rick Carlisle a un traguardo storico: le Finals Nba, che a Indianapolis mancano dal 2000.