Allegri sui taccuini di Napoli, Milan e Inter: è come Figaro, tutti lo cercano

Può succedere nel calcio italiano e forse anche in qualche altro mestiere (si accettano segnalazioni; ndr). Può succedere che un allenatore, dal curriculum colmo di scudetti e di lunghe e operose collaborazioni (8 anni alla Juve divisi in due cicli più 4 anni di Milan), diventi all’improvviso una sorta di “cattivo maestro” perché inseguito, anzi meglio dire pedinato a distanza, da un gruppo ristretto di “no Max” tutti uniti dalla stessa tesi («eh ma il suo calcio è povero di spettacolo»). Ebbene nel giro di appena un anno d’assenza dalle panchine del campionato il nostro si è trasformato magicamente nel Figaro delle panchine di serie A. È il destino, molto pittoresco e in qualche modo anche speciale, di Max Allegri che risulta oggi il candidato iscritto sui taccuini di almeno tre club alla ricerca di un nuovo condottiero per la panchina. Al Napoli - e non è certo un segreto - dove formalmente risulta in sospeso il futuro di Antonio Conte uscito spolpato come non mai dalla missione impossibile di uno scudetto reso probabile solo dalla sua ossessione per il successo, la candidatura di Max Allegri è considerata da Aurelio De Laurentiis come la più affidabile per ripartire dopo un eventuale distacco traumatico dal “comandante” leccese. Nelle stesse ore, sull’agenda personale di Igli Tare, appena assunto dal Milan come ds e alle prese con una dura contestazione della curva, è comparso quel numero di telefono, conferma che il dirigente ex laziale considera il tecnico livornese uno dei numeri uno del settore e il più adatto a ricostruire Milanello dalle macerie della stagione.