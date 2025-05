Conference League, Fiorentina, Roland Garros: le ultimissime

Betis-Chelsea finisce 1-4, gli inglesi sono i campioni di questa Conference League. Il Chelsea con un ottimo secondo tempo travolge un Betis che aveva chiuso in vantaggio per 1-0 il primo: gli inglesi trovano il poker che dá loro la vittoria del trofeo.

Incredibile a Firenze. Raffaele Palladino sembrerebbe intenzionato a presentare le proprie dimissioni. Al momento, la Fiorentina non ha ricevuto nessuna comunicazione per iscritto da parte del tecnico. Lo staff e i suoi procuratori stanno cercando di farlo tornare indietro sui propri passi, convincendolo a restare.

Non si ferma l'avventura parigina di Lorenzo Musetti (numero 7 del mondo), che dopo l'ottimo esordio contro il tedesco Yannick Hanfmann ha superato in tre set anche il colombiano Daniel Elahi Galan (n.122 Atp) e staccato così il pass per il terzo turno sulla terra rossa del Roland Garros.

Jasmine Paolini vola al terzo turno del Roland Garros. Dopo l'esordio non facile contro la cinese Yuan, superata in tre set, la nostra tennista più forte, numero 4 del mondo, ha battuto l'esperta australiana Ajla Tomljanovic, 71ª nel ranking Wta, in due set. 6-3, 6-3.