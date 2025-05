Fiorentina, Milan, Atalanta e Roland Garros: le ultimissime

Palladino non è più il tecnico della Fiorentina. Questo il comunicato del club viola che dà l’annuncio: “ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff”.

Ora è ufficiale, Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il club ha infatti pubblicato una nota in cui ha annunciato il ritorno del tecnico di Livorno sulla panchina rossonera: "AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri".

I tifosi dell'Atalanta si schierano apertamente con Gian Piero Gasperini, chiedendo a gran voce la sua permanenza e criticando la proprietà americana. Nella notte, due striscioni sono stati affissi all’esterno della sede del club: il primo, posizionato vicino all’ingresso, recita "Gasperini e società: avanti insieme per far sognare questa città"; il secondo, rivolto al proprietario di Stephen Pagliuca: "Pagliuca: l’Atalanta non è plusvalenza, merita passione, rispetto e presenza".

Lorenzo Musetti vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Dopo due convincenti vittorie e un ottimo momento, l'azzurro non si ferma e piega anche l'argentino Mariano Navone, numero 97 del ranking, battuto in rimonta dopo quattro set: 4-6, 6-4, 6-3, 6-2 il punteggio per il carrarino, numero 7 del mondo e ottava testa di serie del tabellone, dopo tre ore e 28 minuti di vera e propria battaglia