Musetti, battibecco con l’arbitro: “Come facevo? Devi far rigiocare il punto…”

Episodio controverso sul campo Suzanne Lenglen durante il primo set del match di terzo turno del Roland Garros tra Lorenzo Musetti e Mariano Navone. Sul punteggio di 3-3 30-30, il giudice di linea ha chiamato out un lob dell'argentino atterrato nei pressi della riga di fondocampo. La chiamata è arrivata proprio mentre Musetti si apprestava a giocare il colpo successivo, terminato nella sua metà campo. L'arbitro, il francese Manuel Absolu, è sceso dal seggiolone per controllare il segno e ha appurato come la palla fosse in realtà buona, facendo quindi overrule. A quel punto si pensava che avrebbe optato per la ripetizione del punto, invece non ha ritenuto che Musetti fosse stato disturbato dalla chiamata e ha assegnato il 15 a Navone, scatenando la rabbia dell'azzurro.