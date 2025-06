Juve, Inter, Roland Garros e Cagliari: le ultimissime

La Juventus e Cristiano Giuntoli si separano ufficialmente. Il club bianconero lo ha annunciato attraverso una nota ufficiale, spiegando con una "valutazione congiunta in merito alle prospettive future e reciproche esigenze", i motivi che hanno portato all'addio. Ufficiale anche la separazione con Francesco Calvo.

Dopo l’ufficialità dell’addio di Simone Inzaghi, l’Inter guarda al futuro e nelle ultime ore c'è stato un contatto Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como. L’ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea sarebbe stato sondato dalla dirigenza nerazzurra come possibile profilo per avviare un nuovo ciclo.

Per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti approda in semifinale al Roland Garros. Il numero 2 d'Italia, settima testa di serie del tabellone, ha superato Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2 4-6 7-5 6-3 per conquistare la sua seconda semifinale Slam in carriera dopo quella raggiunta lo scorso anno a Wimbledon. Una prestazione autorevole quella messa in mostra dal carrarino, che è riuscito a pieni voti a superare il momento difficile tra il secondo e la metà del terzo set.

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha incontrato oggi a Milano l’allenatore Davide Nicola per discutere della prossima stagione. L'allenatore è sotto contratto per un altro anno e ha centrato la salvezza, ma il club si aspettava maggiore valorizzazione dei giovani.