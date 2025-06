Inter e Inzaghi diretta, oggi l'incontro decisivo: aggiornamenti e ultime news live

Giornata decisiva per il futuro di Simone Inzaghi . Reduce dalla sconfitta in finale di Champions League contro il Psg , l'allenatore, dal 2021 alla guida dell' Inter , oggi incontra Marotta e Oaktree per definire il prossimo passo della sua carriera: da una parte c'è la possibilità di rinnovare e continuare sulla panchina dei nerazzurri, dall'altra quella di concludere l'esperienza dopo la vittoria di uno scudetto, di due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane e volare all' Al-Hilal . Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta di CorrieredelloSport.it .

10:30

Fabregas, le garanzie per dire sì all'Inter

Solo la prospettiva di accomodarsi sulla panchina interista può spingere Fabregas ad alzarsi da quella del Como. Non sarebbe, comunque, scontato. La sensazione, infatti, è che anche Fabregas chieda qualche garanzia. Di che tipo? Va bene lavorare sui giovani, è già abituato ed è anche uno de motivi per cui viene apprezzato. Ma per lui sarà importante anche avere a disposizione un gruppo in grado di “interpretare” il suo calcio. Non si tratta soltanto di modulo, visto che, seppur saltuariamente, l’allenatore catalano ha già utilizzato la difesa a 3. Pur ammirando l’identità del’Inter inzaghiana, infatti, il suo Como aveva un modo differente di stare in campo. In aggiunta, forte anche del fatto di essere azionista della società lariana, è abituato a dare la sua impronta al mercato. Probabile, quindi, che si aspetti di poter partecipare anche in nerazzurro.

10:20

Inter tra Inzaghi e Fabregas

Se non sarà più Inzaghi, allora toccherà a Fabregas. Almeno questo è il piano del club nerazzurro. Oggi, in ogni caso, sarà il giorno della verità, visto che andrà in scena il confronto decisivo tra l’allenatore piacentino e la dirigenza nerazzurra. Tuttavia, nelle ultime ore c’è stato un contatto diretto con il tecnico spagnolo. Arrivati a questo punto, si tratta di un segnale inequivocabile: è lui il prescelto in caso di divorzio da Inzaghi. Attenzione, Cesc non ha ancora detto sì. Ma, comunque, non ha chiuso la porta, anzi. A differenza di quanto accaduto con Bayer Leverkusen e, più recentemente, con la Roma. D’altra parte, Simone non ha ancora sciolto ufficialmente le riserve e darà una risposta solo dopo il confronto di oggi con i vertici dell’Inter.

10:12

Inzaghi-Inter, i nodi da sciogliere

Inzaghi-Inter, è l'ora del faccia a faccia. Mercato, arbitri e condizione atletica: tutti i nodi da sciogliere. LEGGI L'APPROFONDIMENTO

10:06

Il bilancio stagionale di Inzaghi con l'Inter

Cinquantanove partite, 37 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana: è il bilancio stagionale di Simone Inzaghi con l'Inter.

10:01

Inzaghi sul futuro dopo Psg-Inter: "Non so se sarò al Mondiale per Club"

"Sarò al Mondiale per Club? Non so rispondere, sono qui per educazione e rispetto vostro". Così Simone Inzaghi dopo Psg-Inter. L'allenatore dei nerazzurri ha confermato direttamente dalla Munich Football Arena che il suo futuro è tutto da definire. L'incontro decisivo con il presidente Marotta è previsto in giornata.

