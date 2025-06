Nations League, Milan, Roland Garros e Brignone: le ultimissime

A poco meno di cinque anni dall'ultimo precedente, Germania e Portogallo tornano a sfidarsi in occasione della semifinale di Nations League, competizione che mette in palio un pass per il prossimo Europeo. Germania-Portogallo sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in chiaro su TV8.

Tijjani Reijnders si avvicina al Manchester City. Accordo in chiusura tra il club inglese e il Milan, come confermato da Sky Sport. Rossoneri pronti a sacrificare il centrocampista olandese per registrare un'importante plusvalenza e mettere da parte un tesoretto non indifferente per il mercato estivo.

Jannik Sinner continua a brillare al Roland Garros. Quattro vittorie e nessun set perso dal numero uno al mondo. Nei quarti di finale, in programma oggi, 4 giugno, se la vedrà contro Alexander Bublik, russo naturalizzato kazako. La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Bublik è in programma oggi come terzo match di giornata sul Philippe Chatrier, dove l'ordine di gioco prenderà il via alle ore 11:00 con il quarto femminile Keys-Gauff.

"Mi piacerebbe dire che sarò presente alla prossima Olimpiade, ma ad oggi non lo so: ci proverò e sto lavorando anche per quello, ma la mia salute viene prima di tutto". Sono le parole in conferenza stampa di Federica Brignone, fuoriclasse dello sci italiano, a due mesi dal terribile infortunio in Val di Fassa. "Il crociato non ci dava preoccupazioni, la risonanza ha confermato questo. Ad oggi possiamo escludere un ulteriore intervento al legamento". Lo ha dichiarato Andrea Panzeri, presidente della commissione medica della Fisi.