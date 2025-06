Roma, Milan, Inter e Nazionale: le ultimissime

Ci siamo, sta per iniziare l'era di Gasperini alla Roma. Dopo le trattative e i colloqui degli scorsi giorni l'ormai ex tecnico dell'Atalanta è atterrato a Fiumicino, pronto ad iniziare la sua nuova avventura in giallorosso dopo ben nove stagioni a Bergamo. Anche se, va detto, ufficialmente Gasperini è in città solo per partecipare al matrimonio di Gianluca Scamacca.

Luka Modric pronto a coronare il suo sogno da bambino. Sta per diventate un giocatore del Milan. Secondo i media croati l’affare è praticamente chiuso. Dopo l’esperienza con il Real Madrid, che terminerà con il Mondiale per Club, vuole rimettersi in gioco. A 39 anni sente ancora di poter dare qualcosa. Da bambino ha sempre tifato il Milan. Ora potrà anche giocarci.

“Il nostro percorso è lungo, sarà per più stagioni e ruota attorno a Cesc Fabregas, che non lascerà il club”. Così il presidente del Como, Mirwan Suwarso, direttamente dal palco di SWXS London. Come riportato da Davide Zirosky, Suwarso ha così indirettamente risposto alle notizie relative all'interesse dell'Inter per il tecnico spagnolo dopo l'addio di Simone Inzaghi

Italia alle prese con l'emergenza difensiva in vista della sfida con la Norvegia di Haaland, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ko anche Matteo Gabbia, che lascia spazio a Daniele Rugani, difensore di proprietà della Juventus reduce dal prestito all'Ajax. Il classe '94 si è aggregato al gruppo azzurro dopo pranzo.