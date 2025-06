Nations League, Roma, Inter e volley: le ultimissime

Spagna e Francia si sfidano in gara secca nella semifinale di Nations League, competizione che mette in palio un pass per il prossimo Europeo. Chi vince affronta in finale il Portogallo. Spagna-Francia sarà trasmessa in diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

Il blitz è stato utile ma non risolutivo. La Roma e Svilar non hanno ancora un accordo sul rinnovo del contratto. Dopo una lunga chiacchierata, nella quale ognuno aveva qualcosa da puntualizzare, la riunione si è conclusa cordialmente. Appuntamento alla prossima volta, quindi, tra non molto tempo. Un certo ottimismo soffiava in serata da Trigoria.

L'Inter insiste forte per Cesc Fabregas. È il tecnico spagnolo del Como l'erede scelto per sostituire Simone Inzaghi, passato sulla panchina dorata dell'Al-Hilal. I problemi però non mancano. Chiaro, però, che esistano anche soluzioni alternative. E non potrebbe essere altrimenti. Di fatto le altre opzioni sono due: Vieira, che può liberarsi dal Genoa in cambio di 500 mila euro, ma solo a luglio e quindi non è una pista semplice, e Chivu, però, non ha ancora avuto contatti con l’Inter.

Si apre con un successo il percorso in Volleyball Nations League dell’Italia del CT Julio Velasco. Al Maracanazinho di Rio de Janeiro, le azzurre hanno superato con un netto 3-0 (25-13; 25-13; 30-28) gli USA mettendo a segno la prima, importante, vittoria ufficiale del 2025.