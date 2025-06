Spalletti, Nations League, MotoGP e Roland Garros: le ultimissime

Luciano Spalletti non sarà più il commissario tecnico della Nazionale. Lo ha comunicato lo stesso allenatore nella conferenza stampa della vigilia di Italia-Moldavia, gara in programma al Mapei Stadium di Reggio Emiia e valida per la quarta giornata del gruppo I. Il presidente della FIGC Gravina ha esonerato Spalletti dopo il sonoro 3-0 contro la Norvegia, con il ct che ha comunicato che non avrebbe presentato le dimissioni.

La finale per il terzo e quarto posto della Nations League se la aggiudica la Francia che batte per 2-0 la Germania con i gol di Mbappe e Olise.

Pole, record giro veloce, vittoria nella Sprint e trionfo in gara. Marc Marquez si conferma signore del Gp di Aragon e del Mondiale di MotoGP, che lo vede sempre al comando davanti ad Alex e a Bagnaia. Stesso ordine della gara iberica, con 'Pecco' che fino all'ultimo ha tentato di insidiare il secondo posto del fratellino del ‘cannibale'.

Parigi si conferma un posto speciale per Sara Errani e Jasmine Paolini, che dopo la conquista dell'oro olimpico si sono laureate campionesse del Roland Garros. Primo Slam di coppia per le azzurre, vittoriose in finale ai danni Danilina/Krunic con il punteggio di 6-4 2-6 6-1.