Paolini-Errani diretta finale doppio Roland Garros, segui la partita di tennis oggi

Prima di Sinner, saranno Sara Errani e Jasmine Paolini a tentare l'assalto al Roland Garros 2025. La coppia d'oro del tennis azzurro scende in campo nella finale di doppio femminile contro la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic che insieme avevano giocato solo due tornei nel 2022 e hanno centrato la finale al primo Slam in coppia. Errani ha già vinto il Roland Garros nel doppio misto, con Andrea Vavassori.

9:40

Come vedere la finale in tv

La finale del doppio femminile al Roland Garros sarà visibile in diretta in televisione e in streaming. Ecco come: leggi la notizia.

9:30

Attesa per la finale di doppio

La finale di doppio femminile tra Errani/Paolini e Danilina/Krunic è in programma alle 11. Si gioca sul campo Philippe Chatrier.

Parigi