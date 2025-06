Errani/Paolini-Danilina/Krunic, finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in finale al Roland Garros per il secondo anno consecutivo. Quella che si preannunciava una semifinale equilibrata è stata invece una lezione di tennis impartita alle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, travolte con un severissimo 6-0 6-1 in un'ora esatta di gioco. Nella stessa città, e contro le stesse avversarie, in cui la scorsa estate si erano laureate campionesse olimpiche, le azzurre hanno ottenuto un'altra prestigiosa vittoria, portandosi a un solo successo dal primo Slam insieme. Livello di tennis stellare da parte di Sara e Jasmine, estremamente affiatate nonché galvanizzate dopo il trionfo del Foro Italico. Per sollevare il trofeo c'è da vincere ancora una partita, ma Errani e Paolini sono le prime a essere consapevoli che il lavoro non si è ancora concluso e scenderanno in campo più motivate che mai per riuscire nell'impresa che era sfuggita loro nel 2024.