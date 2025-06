Premier Padel Roma, Sara Errani parteciperà al torneo grazie ad una wild card

A pochi minuti dalla conquista della semifinale al Roland Garros in coppia con Jasmine Paolini, è arrivato un altro importante annuncio per Sara Errani. Dopo il trionfo conquistato in doppio agli Internazionali BNL d’Italia di tennis al fianco della numero uno azzurra, l'emiliana riceverà infatti una wild card per disputare il BNL Italy Major Premier Padel, in programma nella capitale dall'8 al 15 giugno. Come annunciato dal presidente dell'International Padel Federation, Luigi Carraro, a meno di un mese dal titolo vinto nel Wta 1000 di tennis, Errani tornerà al Foro Italico per giocare il Major con la ‘pala’ in mano.