Sinner-Alcaraz diretta finale Roland Garros, segui la sfida di tennis oggi

Roma e ora Parigi . Un'altra finale tra due campioni del tennis: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano nel match decisivo del Roland Garros . Per la prima volta i due tennisti si sfideranno in una finale del Grande Slam , con lo spagnolo in cerca del secondo successo francese consecutivo e l'azzurro a caccia del suo primo titolo parigino. I precedenti non sorridono a Jannik visto che Carlos ha vinto gli ultimi quattro confronti , il più recente disputato poche settimane fa al Foro Italico per gli Internazionali d'Italia. Sulle tribune ci saranno i Carota Boys e il pubblico delle grandi occasioni per fare il tifo e spingere il numero 1 del ranking Atp alla vittoria. Di seguito, dal prepartita alla premiazione, il racconto in diretta di quella che, comunque andr. sarà una giornata storica per lo sport italiano e mondiale.

14:23

Sinner e Alcaraz, che stima da Mouratoglu

Il grande allenatore Patrick Mouratoglu rilascia un grande attestato di stima a Sinner e Alcaraz: "Djokovic, Nadal e Federer non avevano questo livello alla loro età. Jannik è un Nole 2.0, Carlos un Roger 2.0. Giocano lo stesso tipo di tennis, ma a un livello più alto"

14:18

Dove vedere la finale del Roland Garros, oggi e fino al 2030

Oggi la finale del Roland Garros si potrà vedere in chiaro sul NOVE, poi in giornata Warner ha comunicato l'accordo per i diritti fino al 2030

14:15

Alcaraz, la statistica su Nadal che dovrebbe aiutarlo contro Sinner

Visto che oggi vale tutto c'è anche questa statistica che, secondo gli spagnoli, aiuterebbe Alcaraz contro Sinner: quando Nadal vinse il suo quinto Slam aveva 22 anni, un mese e tre giorni. Oggi Carlitos ha 22 anni, un mese e tre giorni

14:13

Sinner e Alcaraz, secondo le previsioni di Parigi sarà una sfida lunga

Sarà davvero così? La tv francese racconta che tra i tifosi che stanno andando a vedere la finale del Roland Garros si è fatta strada l'idea di una partita molto combattuta. Sarà così? Oppure uno tra Sinner e Alcaraz prenderà il largo? Alle 15 tutte le risposte

13:58

Sinner e Alcaraz, a che ora sono arrivati al campo

Intorno alle 11.30 i due sfidanti sono arrivati al campo per il riscaldamento e le ultime riunioni con il team. Tra un'ora, alle 15, si scende in campo

13:52

Sinner, le parole su Alcaraz: "Mi spinge fino al limite"

"Mi spinge fino al limite": queste le parole, in tempi più o meno recenti, di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz. Dopo i tre mesi di squalifica, Jannik è tornato a Roma dove è stato sconfitto in finale dallo spagnolo. Oggi il numero uno al mondo ci riprova: in questo momento il tennis sembra un affare solo per loro due

13:49

Sinner-Alcaraz, la previsione di Cobolli

Sinner o Alcaraz? Il numero uno al mondo assoluto contro il più forte sulla terra rossa, il meglio che il tennis possa offrire oggi. Cobolli in esclusiva: "Jannik, dopo Roma, avrà un'occasione in più"

13:45

Sinner, l'Italia spera ancora dopo Paolini-Errani

Dopo il bellissimo trionfo di Jasmine Paolini e Sara Errani nel doppio, l'Italia spera ancora con Jannik Sinner contro Alcaraz. In tribuna, oltre al presidente Binaghi, c'è anche Filippo Volandri, il capitano di Coppa Davis

13:40

Sinner-Alcaraz, finale Roland Garros: dove vederla in tv

La finale sarà trasmessa anche in chiaro sul NOVE a partire dalle 15. Tutte le partite del Roland Garros sono trasmesse in Italia in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW Tv, DAZN e Discovery+.

